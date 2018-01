CareerBuilder Challenge 2018: Tee Times, TV Schedule, Prize Money

After opening the year in Hawaii, the PGA Tour kicks off the California Swing this week at the CareerBuilder Challenge in La Quinta, California. Formerly the Bob Hope Classic, this event also features a large pro-am portion that will push the cut to Saturday. Spread out over three courses, the 156-man field boasts some big names in 2018.

Phil Mickelson makes his 2018 debut at 9:10 a.m. alongside Zach Johnson, a red-hot Jon Rahm, currently ranked third in the world, is paired with Bubba Watson at 8:40 a.m., and defending champion Hudson Swafford is paired with Brian Harman at 10:10 a.m. on Thursday. All three of those marquee groups will start the tournament at La Quinta Country Club. The tournament's 2014 champion, Patrick Reed, will tee it up with Brandt Snedeker at 8:40 a.m. on the Nicklaus Tournament Course.

What: CareerBuilder Championship

Where: TPC Stadium Course at PGA West, La Quinta, California (Over the first three rounds, players also compete on PGA West’s Nicklaus Tournament course and La Quinta Country Club

When: Thursday-Sunday, Jan. 18-21

Purse: $5.9 million

Defending champion: Hudson Swafford (-20)

TV SCHEDULE

Thursday: 3-7 p.m. (Golf Channel)

Friday: 3-7 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 3-7 p.m. (Golf Channel)

Sunday: 3-7 p.m. (Golf Channel)

Phil Mickelson will make his 2018 competitive debut at the CareerBuilder Challenge this week. Icon Sportswire/Getty

THURSDAY TEE TIMES

PGA West (TPC Stadium) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Mark Wilson, David Lingmerth

8:40 a.m.: Chris Stroud, Sean O'Hair

8:50 a.m.: Tom Lovelady, Tyler Duncan

9:00 a.m.: Chad Campbell, Ben Martin

9:10 a.m.: James Hahn, Sangmoon Bae

9:20 a.m.: Brett Stegmaier, Seamus Power

9:30 a.m.: Scott Brown, Troy Merritt

9:40 a.m.: Brendan Steele, Webb Simpson

9:50 a.m.: John Peterson, Dominic Bozzelli

10:00 a.m.: Ryan Palmer, Hunter Mahan

10:10 a.m.: Patton Kizzire, Bill Haas

10:20 a.m.: Martin Laird, Luke List

10:30 a.m.: Trey Mullinax, Kyle Thompson

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Derek Fathauer, Steve Wheatcroft

8:40 a.m.: Grayson Murray, Fabian Gomez

8:50 a.m.: Andrew Yun, Ethan Tracy

9:00 a.m.: Jason Gore, Corey Pavin

9:10 a.m.: Nick Watney, Kevin Streelman

9:20 a.m.: Rob Oppenheim, Nate Lashley

9:30 a.m.: J.J. Spaun, Brandon Hagy

9:40 a.m.: Rod Pampling, Geoff Ogilvy

9:50 a.m.: Robert Garrigus, Brice Garnett

10:00 a.m.: J.J. Henry, Mark Brooks

10:10 a.m.: Billy Hurley III, Brian Gay

10:20 a.m.: Sean Stefani, Sung Kang

10:30 a.m.: Nicholas Lindheim, Denny McCarthy

La Quinta CC – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Chesson Hadley, Chez Reavie

8:40 a.m.: Jon Rahm, Bubba Watson

8:50 a.m.: Beau Hossler, Aaron Wise

9:00 a.m.: Lucas Glover, Harris English

9:10 a.m.: Zach Johnson, Phil Mickelson

9:20 a.m.: Sam Saunders, Peter Uihlein

9:30 a.m.: Johnson Wagner, Martin Flores

9:40 a.m.: Jason Dufner, Jimmy Walker

9:50 a.m.: J.T. Poston, Keith Mitchell

10:00 a.m.: Scott Stallings, Kevin Na

10:10 a.m.: Hudson Swafford, Brian Harman

10:20 a.m.: Bud Cauley, Ollie Schneiderjans

10:30 a.m.: Maverick McNealy, Charles Reiter

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Michael Kim, Matt Jones

8:40 a.m.: Russell Knox, Brian Stuard

8:50 a.m.: Lanto Griffin, Andrew Landry

9:00 a.m.: Ted Potter Jr., Charlie Beljan

9:10 a.m.: Smylie Kaufman, Vaughn Taylor

9:20 a.m.: Conrad Schindler, Brandon Harkins

9:30 a.m.: Colt Knost, Harold Varner III

9:40 a.m.: Ricky Barnes, Camilo Villegas

9:50 a.m.: Stephan Jaeger, Ben Silverman

10:00 a.m.: Whee Kim, Jonathan Byrd

10:10 a.m.: Scott Piercy, Chris Kirk

10:20 a.m.: Jason Kokrak, Cameron Tringale

10:30 a.m.: Adam Schenk, Roberto Diaz

PGA West (Nicklaus Tournament) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: D.J. Trahan, Lee Janzen

8:40 a.m.: Greg Chalmers, Peter Malnati

8:50 a.m.: Zecheng Dou, Michael Block

9:00 a.m.: Danny Lee, Richy Werenski

9:10 a.m.: Wesley Bryan, Ryan Armour

9:20 a.m.: Sam Ryder, Talor Gooch

9:30 a.m.: Alex Cejka, Andrew Loupe

9:40 a.m.: Austin Cook, Mac Hughes

9:50 a.m.: Bronson Burgoon, Andrew Putnam

10:00 a.m.: Nick Taylor, John Curran

10:10 a.m.: Jim Herman, Daniel Summerhays

10:20 a.m.: C.T. Pan, Ryan Blaum

10:30 a.m.: Corey Connors, Xinjun Zhang

No. 10 Tee

8:30 a.m.: John Daly, Mike Weir

8:40 a.m.: Patrick Reed, Brandt Snedeker

8:50 a.m.: Martin Piller, Jonathan Randolph

9:00 a.m.: Rory Sabbatini, David Hearn

9:10 a.m.: Kevin Chappell, Stewart Cink

9:20 a.m.: Matt Atkins, Joel Dahmen

9:30 a.m.: Blayne Barber, Tyrone Van Aswegan

9:40 a.m.: Jhonattan Vegas, Charles Howell III

9:50 a.m.: Jeff Gove, Tom Whitney

10:00 a.m.: John Huh, Matt Every

10:10 a.m.: Kevin Kisner, Adam Hadwin

10:20 a.m.: Ben Crane, Zac Blair

10:30 a.m.: Abraham Ancer, Tom Hoge

FRIDAY TEE TIMES

PGA West (TPC Stadium) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Rory Sabbatini, David Hearn

8:40 a.m.: Kevin Chappell, Stewart Cink​

8:50 a.m.: Matt Atkins, Joel Dahmen​

9:00 a.m.: Blayne Barber, Tyrone Van Aswegan

9:10 a.m.: Jhonattan Vegas, Charles Howell III

9:20 a.m.: Jeff Gove, Tom Whitney

9:30 a.m.: John Huh, Matt Every

9:40 a.m.: Kevin Kisner, Adam Hadwin

9:50 a.m.: Ben Crane, Zac Blair

10:00 a.m.: Abraham Ancer, Tom Hoge

10:10 a.m.: John Daly, Mike Weir

10:20 a.m.: Patrick Reed, Brandt

10:30 a.m.: Martin Piller, Jonathan Randolph

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Danny Lee, Ricky Werenski

8:40 a.m.: Wesley Bryan, Ryan Armour

8:50 a.m.: Sam Ryder, Talo Gooch

9:00 a.m.: Alex Cejka, Andrew Loupe

9:10 a.m.: Austin Cook, Mac Hughes

9:20 a.m.: Bronson Burgoon, Andrew Putnam

9:30 a.m.: Nick Taylor, Jon Curran

9:40 a.m.: Jim Herman, D.A. Points

9:50 a.m.: C.T. Pan, Ryan Blaum

10:00 a.m.: Corey Connors, Xinjun Zhang

10:10 a.m.: D.J. Trahan, Lee Janzen

10:20 a.m.: Greg Chalmers, Peter Malnati

10:30 a.m.: Zecheng Dou, Michael Block

La Quinta CC – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Jason Gore, Cory Pavin

8:40 a.m.: Nick Watney, Kevin Streelman

8:50 a.m.: Rob Oppenheim, Nate Lashley

9:00 a.m.: J.J. Spaun, Brandon Hagy

9:10 a.m.: Rod Pampling, Geoff Ogilvy

9:20 a.m.: Robert Garrigus, Brice Garnett

9:30 a.m.: J.J. Henry, Mark Brooks

9:40 a.m.: Billy Hurley III, Brian Gay

9:50 a.m.: Sung Kang, Sean Stefani

10:00 a.m.: Denny McCarthy, Nicholas Lindheim

10:10 a.m.: Derek Fathauer, Steve Wheatcroft

10:20 a.m.: Grayson Murray, Fabian Gomez

10:30 a.m.: Andrew Yun, Ethan Tracy

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Chad Campbell, Ben Martin

8:40 a.m.: James Hahn, Sangmoon Bae

8:50 a.m.: Brett Stegmaier, Seamus Power

9:00 a.m.: Scott Brown, Troy Merritt

9:10 a.m.: Brendan Steele, Webb Simpson

9:20 a.m.: John Peterson, Dominic Bozzelli

9:30 a.m.: Ryan Palmer, Hunter Mahan

9:40 a.m.: Patton Kizzire, Bill Haas

9:50 a.m.: Martin Laird, Luke List

10:00 a.m.: Trey Mullinax, Kyle Thompson

10:10 a.m.: Mark Wilson, David Lingmerth

10:20 a.m.: Chris Stroud, Sean O’Hair

10:30 a.m.: Tom Lovelady, Tyler Duncan

PGA West (Nicklaus Tournament) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Charlie Beljan, Ted Potter Jr.

8:40 a.m.: Vaughn Taylor, Smylie Kaufman

8:50 a.m.: Conrad Schindler, Brandon Harkins

9:00 a.m.: Colt Knost, Harold Varner III

9:10 a.m.: Ricky Barnes, Camilo Villegas

9:20 a.m.: Ben Silverman, Stephan Jaeger

9:30 a.m.: Jonathan Byrd, Whee Kim

9:40 a.m.: Chris Kirk, Scott Piercy

9:50 a.m.: Cameron Tringale, Jason Kokrak

10:00 a.m.: Roberto Diaz, Adam Schenk

10:10 a.m.: Michael Kim, Matt Jones

10:20 a.m.: Brian Stuard, Russell Knox

10:30 a.m.: Lanto Griffin, Andrew Landry

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Lucas Glover, Harris English

8:40 a.m.: Zach Johnson, Phil Mickelson

8:50 a.m.: Sam Saunders, Peter Uihlein

9:00 a.m.: Johnson Wagner, Martin Flores

9:10 a.m.: Jason Dufner, Jimmy Walker

9:20 a.m.: J.T. Poston, Keith Mitchell

9:30 a.m.: Scott Stallings, Kevin Na

9:40 a.m.: Hudson Swafford, Brian Harman

9:50 a.m.: Bud Cauley, Ollie Schneiderjans

10:00 a.m.: Maverick McNealy, Charles Reiter

10:10 a.m.: Chesson Hadley, Chez Reavie

10:20 a.m.: Jon Rahm, Bubba Watson

10:30 a.m.: Beau Hossler, Aaron Wise

SATURDAY TEE TIMES

PGA West (TPC Stadium) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Johnson Wagner, Martin Flores

8:40 a.m.: Jason Dufner, Jimmy Walker

8:50 a.m.: J.T. Poston, Keith Mitchell

9:00 a.m.: Scott Stallings, Kevin Na

9:10 a.m.: Hudson Swafford, Brian Harman

9:20 a.m.: Bud Cauley, Ollie Schneiderjans

9:30 a.m.: Maverick McNealy, Charles Reiter

9:40 a.m.: Chesson Hadley, Chez Reavie

9:50 a.m.: Jon Rahm, Bubba Watson

10:00 a.m.: Beau Hossler, Aaron Wise

10:10 a.m.: Lucas Glover, Harris English

10:20 a.m.: Zach Johnson, Phil Mickelson

10:30 a.m.: Sam Saunders, Peter Uihlein

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Colt Knost, Harold Varner III

8:40 a.m.: Ricky Barnes, Camilo Villegas

8:50 a.m.: Ben Silverman, Stephan Jaeger

9:00 a.m.: Jonathan Byrd, Whee Kim

9:10 a.m.: Chris Kirk, Scott Piercy

9:20 a.m.: Cameron Tringale, Jason Kokrak

9:30 a.m.: Roberto Diaz, Adam Schenk

9:40 a.m.: Michael Kim, Matt Jones

9:50 a.m.: Brian Stuard, Russell Knox

10:00 a.m.: Lanto Griffin, Andrew Landry

10:10 a.m.: Charlie Beljan, Ted Potter Jr.

10:20 a.m.: Vaughn Taylor, Smylie Kaufman

10:30 a.m.: Conrad Schindler, Brandon Harkins

La Quinta CC – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Alex Cejka, Andrew Loupe

8:40 a.m.: Austin Cook, Mac Hughes

8:50 a.m.: Bronson Burgoon, Andrew Putnam

9:00 a.m.: Nick Taylor, Jon Curran

9:10 a.m.: Jim Herman, D.A. Points

9:20 a.m.: C.T. Pan, Ryan Blaum

9:30 a.m.: Corey Connors, Xinjun Zhang

9:40 a.m.: D.J. Trahan, Lee Janzen

9:50 a.m.: Greg Chalmers, Peter Malnati

10:00 a.m.: Zecheng Dou, Michael Block

10:10 a.m.: Danny Lee, Richy Werenski

10:20 a.m.: Wesley Bryan, Ryan Armour

10:30 a.m.: Sam Ryder, Talor Gooch

No. 10 Tee

8:30 a.m.: Blayne Barber, Tyrone Van Aswegan

8:40 a.m.: Jhonattan Vegas, Charles Howell III

8:50 a.m.: Jeff Gove, Tom Whitney

9:00 a.m.: Matt Every, John Huh

9:10 a.m.: Kevin Kisner, Adam Hadwin

9:20 a.m.: Ben Crane, Zac Blair

9:30 a.m.: Tom Hoge, Abraham Ancer

9:40 a.m.: John Daly, Mike Weir

9:50 a.m.: Patrick Reed, Brandt Snedeker

10:00 a.m.: Martin Piller, Jonathan Randolph

10:10 a.m.: Rory Sabbatini, David Hearn

10:20 a.m.: Kevin Chappell, Stewart Cink

10:30 a.m.: Matt Atkins, Joel Dahmen

PGA West (Nicklaus Tournament) – No. 1 Tee

8:30 a.m.: Scott Brown, Troy Merritt

8:40 a.m.: Brendan Steele, Webb Simpson

8:50 a.m.: John Peterson, Dominic Bozzelli

9:00 a.m.: Ryan Palmer, Hunter Mahan

9:10 a.m.: Patton Kizzire, Bill Haas

9:20 a.m.: Martin Laird, Luke List

9:30 a.m.: Trey Mullinax, Kyle Thompson

9:40 a.m.: Mark Wilson, David Lingmerth

9:50 a.m.: Chris Stroud, Sean O’Hair

10:00 a.m.: Tom Lovelady, Tyler Duncan

10:10 a.m.: Chad Campbell, Ben Martin

10:20 a.m.: James Hahn, Sangmoon Bae

10:30 a.m.: Brett Stegmaier, Seamus Power

No. 10 Tee

8:30 a.m.: J.J. Spaun, Brandon Hagy

8:40 a.m.: Rod Pampling, Geoff Ogilvy

8:50 a.m.: Robert Garrigus, Brice Garnett

9:00 a.m.: J.J. Henry, Mark Brooks

9:10 a.m.: Billy Hurley III, Brian Gay

9:20 a.m.: Sung Kang, Shawn Stefani

9:30 a.m.: Denny McCarthy, Nicholas Lindheim

9:40 a.m.: Derek Fathauer, Steve Wheatcroft

9:50 a.m.: Grayson Murray, Fabian Gomez

10:00 a.m.: Andrew Yun, Ethan Tracy

10:10 a.m.: Jason Gore, Corey Pavin

10:20 a.m.: Nick Watney, Kevin Streelman

10:30 a.m.: Rob Oppenheim, Nate Lashley