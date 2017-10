The 2017-18 PGA Tour season continues this week with the Sanderson Farms Championship in Jackson, Miss. Cody Gribble bested Chris Kirk and Greg Owen by four strokes to win last year's event, his first PGA Tour victory.

The defending champ tees off at 1:26 p.m. ET on Thursday alongside Kirk and Peter Malnati. You can find full tee times for rounds 1 and 2 below. Davis Love III and his son, Dru Love, are also both in the field.

What: Sanderson Farms Championship

Where: Country Club of Jackson, Jackson, Miss.

When: Wednesday-Sunday, Oct. 26-29

Defending champion: Cody Gribble (20-under 268)

Purse: $4.3 million (Winner's share: $774,000)

TV schedule (ET)

Thursday: 2:30 p.m.-5:30 p.m. (Golf Channel)

Friday: 2:30 p.m.-5:30 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 2:30 p.m.-5:30 p.m. (Golf Channel)

Sunday: 2:30 p.m.-5:30 p.m. (Golf Channel)

Cody Gribble poses with the trophy after winning the 2016 Sanderson Farms Championship at the Country Club of Jackson Cody Gribble poses with the trophy after winning the 2016 Sanderson Farms Championship at the Country Club of Jackson. Getty Images

Round 1 tee times (ET)

No. 1 Tee

8:20 a.m. -- Troy Merritt; Brendon Todd; Brian Davis

8:30 a.m. -- Michael Bradley; Cameron Percy; Tyrone Van Aswegen

8:41 a.m. -- Matt Every; Ricky Barnes; Ryan Armour

8:51 a.m. -- Aaron Baddeley; Vaughn Taylor; Kevin Streelman

9:02 a.m. -- Brian Stuard; Scott Stallings; Brian Gay

9:12 a.m. -- Jonathan Byrd; Robert Garrigus; Richy Werenski

9:23 a.m. -- Alex Cejka; Chesson Hadley; Harris English

9:33 a.m. -- Heath Slocum; Stephan Jaeger; David Skinns

9:44 a.m. -- Trey Mullinax; Beau Hossler; Nyasha Mauchaza

9:54 a.m. -- Richard S. Johnson; Jonathan Randolph; Taylor Moore

10:05 a.m. -- Andrew Putna.m. -- Ethan Tracy; Jimmy Stanger

12:55 p.m. -- Matt Jones; Eric Axley; Ryan Blaum

1:05 p.m. -- Mark Wilson; David Hearn; Jason Kokrak

1:16 p.m. -- Steve Wheatcroft; Derek Fathauer; Spencer Levin

1:26 p.m. -- Cody Gribble; Peter Malnati; Chris Kirk

1:37 p.m. -- John Merrick; Cameron Tringale; J.J. Spaun

1:47 p.m. -- Ben Crane; Retief Goosen; Nicholas Thompson

1:58 p.m. -- Joel Dahmen; Aaron Wise; Ben Silverman

2:08 p.m. -- Omar Uresti; Brett Stegmaier; Austin Cook

2:19 p.m. -- J.T. Poston; Rick Lamb; Dru Love

2:29 p.m. -- Tom Hoge; Kyle Thompson; Wyndham Clark

2:40 p.m. -- Brandon Harkins; Matt Atkins; Scott Strohmeyer

No. 10 Tee

8:20 a.m. -- Arjun Atwal; Shaun Micheel; Charlie Wi

8:30 a.m. -- Steven Bowditch; Johnson Wagner; Shawn Stefani

8:41 a.m. -- Ben Martin; Ted Potter, Jr.; D.J. Trahan

8:51 a.m. -- Billy Hurley III; Smylie Kaufman; Davis Love III

9:02 a.m. -- Derek Ernst; Carl Pettersson; Zac Blair

9:12 a.m. -- Jason Bohn; John Rollins; Robert Allenby

9:23 a.m. -- Daniel Summerhays; Seamus Power; Tyler Duncan

9:33 a.m. -- Bronson Burgoon; Andrew Landry; Ross Bell

9:44 a.m. -- Craig Barlow; Talor Gooch; Ben Wolcott

9:54 a.m. -- Corey Conners; Sam Ryder; Adam Schenk

10:05 a.m. -- Conrad Shindler; Nate Lashley; Sam Burns

12:55 p.m. -- John Huh; Blayne Barber; Brandon Hagy

1:05 p.m. -- Stuart Appleby; Dicky Pride; Brendon de Jonge

1:16 p.m. -- J.J. Henry; Tommy Gainey; Patton Kizzire

1:26 p.m. -- Greg Chalmers; William McGirt; Fabián Gómez

1:37 p.m. -- Hunter Mahan; Ángel Cabrera; Parker McLachlin

1:47 p.m. -- Ken Duke; Tim Herron; Mark Hensby

1:58 p.m. -- Rob Oppenheim; Nicholas Lindheim; Tom Lovelady

2:08 p.m. -- Brice Garnett; Keith Mitchell; Lanto Griffin

2:19 p.m. -- Abraham Ancer; Roberto Díaz; Grady Brame Jr.

2:29 p.m. -- Martin Piller; Andrew Yun; Phil Schmitt

2:40 p.m. -- Troy Matteson; Denny McCarthy; Derek Bard

Round 2 tee times (ET)

No. 1 Tee

8:20 a.m. -- John Huh; Blayne Barber; Brandon Hagy

8:30 a.m. -- Stuart Appleby; Dicky Pride; Brendon de Jonge

8:41 a.m. -- J.J. Henry; Tommy Gainey; Patton Kizzire

8:51 a.m. -- Greg Chalmers; William McGirt; Fabián Gómez

9:02 a.m. -- Hunter Mahan; Ángel Cabrera; Parker McLachlin

9:12 a.m. -- Ken Duke; Tim Herron; Mark Hensby

9:23 a.m. -- Rob Oppenheim; Nicholas Lindheim; Tom Lovelady

9:33 a.m. -- Brice Garnett; Keith Mitchell; Lanto Griffin

9:44 a.m. -- Abraham Ancer; Roberto Díaz; Grady Brame Jr.

9:54 a.m. -- Martin Piller; Andrew Yun; Phil Schmitt

10:05 a.m. -- Troy Matteson; Denny McCarthy; Derek Bard

12:55 p.m. -- Arjun Atwal; Shaun Micheel; Charlie Wi

1:05 p.m. -- Steven Bowditch; Johnson Wagner; Shawn Stefani

1:16 p.m. -- Ben Martin; Ted Potter, Jr.; D.J. Trahan

1:26 p.m. -- Billy Hurley III; Smylie Kaufman; Davis Love III

1:37 p.m. -- Derek Ernst; Carl Pettersson; Zac Blair

1:47 p.m. -- Jason Bohn; John Rollins; Robert Allenby

1:58 p.m. -- Daniel Summerhays; Seamus Power; Tyler Duncan

2:08 p.m. -- Bronson Burgoon; Andrew Landry; Ross Bell

2:19 p.m. -- Craig Barlow; Talor Gooch; Ben Wolcott

2:29 p.m. -- Corey Conners; Sam Ryder; Adam Schenk

2:40 p.m. -- Conrad Shindler; Nate Lashley; Sam Burns

No. 10 Tee

8:20 a.m. -- Matt Jones; Eric Axley; Ryan Blaum

8:30 a.m. -- Mark Wilson; David Hearn; Jason Kokrak

8:41 a.m. -- Steve Wheatcroft; Derek Fathauer; Spencer Levin

8:51 a.m. -- Cody Gribble; Peter Malnati; Chris Kirk

9:02 a.m. -- John Merrick; Cameron Tringale; J.J. Spaun

9:12 a.m. -- Ben Crane; Retief Goosen; Nicholas Thompson

9:23 a.m. -- Joel Dahmen; Aaron Wise; Ben Silverman

9:33 a.m. -- Omar Uresti; Brett Stegmaier; Austin Cook

9:44 a.m. -- J.T. Poston; Rick Lamb; Dru Love

9:54 a.m. -- Tom Hoge; Kyle Thompson; Wyndham Clark

10:05 a.m. -- Brandon Harkins; Matt Atkins; Scott Strohmeyer

12:55 p.m. -- Troy Merritt; Brendon Todd; Brian Davis

1:05 p.m. -- Michael Bradley; Cameron Percy; Tyrone Van Aswegen

1:16 p.m. -- Matt Every; Ricky Barnes; Ryan Armour

1:26 p.m. -- Aaron Baddeley; Vaughn Taylor; Kevin Streelman

1:37 p.m. -- Brian Stuard; Scott Stallings; Brian Gay

1:47 p.m. -- Jonathan Byrd; Robert Garrigus; Richy Werenski

1:58 p.m. -- Alex Cejka; Chesson Hadley; Harris English

2:08 p.m. -- Heath Slocum; Stephan Jaeger; David Skinns

2:19 p.m. -- Trey Mullinax; Beau Hossler; Nyasha Mauchaza

2:29 p.m. -- Richard S. Johnson; Jonathan Randolph; Taylor Moore

2:40 p.m. -- Andrew Putnam Ethan Tracy; Jimmy Stanger