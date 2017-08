PGA Championship 2017 tee times, pairings for Sunday's final round

Jason Day plays his shot from the fifth tee during the third round of the 2017 PGA Championship.

The last day of the 2017 PGA Championship at Quail Hollow is upon us, and the field is set for an exciting finish. You can find a full list of final round tee times and pairings below.

What: PGA Championship

Where: Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina

When: Thursday-Sunday

Purse: $10.5 million ($1.89 winner's share)

Defending champion: Jimmy Walker (14 under, 266)

TV SCHEDULE (ET)

Sunday, August 13

11 a.m. - 2 p.m. on TNT

2 p.m. - 7 p.m. on CBS

FINAL ROUND TEE TIMES (ET)

8:05 a.m. -- C. Howell III

8:15 a.m. -- V. Singh; O. Uresti

8:25 a.m. -- D. Frittelli; R. Henley

8:35 a.m. -- A. Scott; A. Lahiri

8:45 a.m. -- D. Summerhays; C. Gribble

8:55 a.m. -- H. Tanihara; L. Westwood

9:05 a.m. -- C. Hoffman; K. Kim

9:15 a.m. -- T. Fleetwood; A. Noren

9:25 a.m. -- J. Dufner; W. Simpson

9:35 a.m. -- S. Lowry; B. Cauley

9:45 a.m. -- B. Haas; R. McIlroy

9:55 a.m. -- K. Bradley; D. Johnson

10:15 a.m. -- L. Glover; J. Kokrak

10:25 a.m. -- J. Lovemark; S. Stricker

10:35 a.m. -- K. Kraft; M. Leishman

10:45 a.m. -- C. Schwartzel; B. DeChambeau

10:55 a.m. -- J. Rahm; J. Herman

11:05 a.m. -- J. Spieth; I. Poulter

11:15 a.m. -- T. Olesen; D. Lingmerth

11:25 a.m. -- K. Chappell; S. O'Hair

11:35 a.m. -- B. Koepka; D. Points

11:45 a.m. -- P. Cantlay; R. Moore

12:05 p.m. -- Z. Johnson; B. Harman

12:15 p.m. -- J. Smith; M. Kuchar

12:25 p.m. -- P. Perez; R. Sterne

12:35 p.m. -- B. An; B. Horschel

12:45 p.m. -- J. Hahn; T. Finau

12:55 p.m. -- R. Streb; C. Wood

1:05 p.m. -- S. Kodaira; H. Stenson

1:15 p.m. -- J. Day; J. Holmes

1:25 p.m. -- R. Fowler; P. Casey

1:45 p.m. -- S. Kang; R. Fox

1:55 p.m. -- F. Molinari; C. Reavie

2:05 p.m. -- G. Woodland; S. Brown

2:15 p.m. -- G. DeLaet; P. Reed

2:25 p.m. -- L. Oosthuizen; G. Murray

2:35 p.m. -- H. Matsuyama; J. Thomas

2:45 p.m. -- K. Kisner; C. Stroud