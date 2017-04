Zurich Classic tee times, TV schedule, purse

Everything you need to know about the new Zurich Classic

Big names descend on the Big Easy for the Zurich Classic of New Orleans, but with a twist for 2017. The tournament now plays as a team event, with each player of the winning team taking home just over $1 million, a two-year exemption on the PGA Tour, and 400 FedEx Cup points. Gators on the golf course won't be the only thing to keep an eye on this week: Olympic medalists Justin Rose and Henrik Stenson team up for the first time since the Ryder Cup. Here's everything you need to know about the refreshed event.

What: Zurich Classic of New Orleans

Where: TPC Louisiana

When: Thursday-Sunday

Defending champion: Brian Stuard

Purse: $7.1 million

TV SCHEDULE (EST)

Thursday: 3:30-6:30 p.m. (Golf Channel)

Friday: 3:30-6:30 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 1-2:30 p.m. (Golf Channel), 3-6 p.m. (CBS Sports)

Sunday: 1-2:30 p.m. (Golf Channel), 3-6 p.m. (CBS Sports)

Scaled spectators aren't the only surprises to watch out for at the Zurich Classic of New Orleans. Getty Images

THURSDAY TEE TIMES (EST)

1st tee

8:00 a.m.: Spencer Levin/Rocco Mediate, Martin Flores/Gonzalo Fdez-Castano

8:11 a.m.: Jamie Lovemark/Luke Donald, Brian Harman/Johnson Wagner

8:21 a.m.: Tyrone Van Aswegen/Retief Goosen, J.J. Henry/Tom Hoge

8:32 a.m.: Russell Henley/Blayne Barber, Branden Grace/Louis Oosthuizen

8:42 a.m.: Cody Gribble/Jim Herman, Troy Merritt/Robert Streb

9:53 a.m.: Jason Dufner/Patton Kizzire, Kevin Kisner/Scott Brown

9:03 a.m.: Russell Knox/Kevin Streelman, Steven Bowditch/Boo Weekley

9:14 a.m.: Dominic Bozzelli/J.T. Poston, Andrew Loupe/John Peterson

9:25 a.m.: Kelly Kraft/Kevin Tway, Kyle Reifers/Andrew Johnston

9:36 a.m.: Miguel Angel Carballo/Brian Campbell, Kyle Ramey/Phil Schmitt

12:20 p.m.: Seung-Yul Noh/Byeong Hun An, Ricky Barnes/Matt Jones

12:31 p.m.: David Hearn/Graham DeLaet, Jonas Blixt/Cameron Smith

12:41 p.m.: William McGirt/Robert Garrigus, Vaughn Taylor/Andres Gonzales

12:52 p.m.: Keegan Bradley/Brendan Steele, Charley Hoffman/Nick Watney

1:02 p.m.: Bubba Watson/J.B. Holmes, Kevin Chappell/Gary Woodland

1:13 p.m.: Jordan Spieth/Ryan Palmer, Justin Thomas/Bud Cauley

1:23 p.m.: Steve Stricker/Jerry Kelly, Smylie Kaufman/Harold Varner III

1:34 p.m.: Roberto Castro/Scott Stallings, Ken Duke/Chad Collins

1:45 p.m.: Ollie Schniederjans/Richy Werenski, Angel Cabrera/Julian Etulain

1:56 p.m.: Mark Hubbard/Jonathan Randolph, J.J. Spaun/Ryan Brehm

10th tee

8:00 a.m.: Freddie Jacobson/Willy Wilcox, Steve Marino/Will MacKenzie

8:11 a.m.: Chris Kirk/Brendon Todd, K.J. Choi/Charlie Wi

8:21 a.m.: Brooks Koepka/Chase Koepka, Geoff Ogilvy/Ian Poulter

8:32 a.m.: Jason Day/Rickie Fowler, Daniel Berger/Thomas Pieters

8:42 a.m.: Justin Rose/Henrik Stenson, Hideki Matsuyama/Hideto Tanihara

9:53 a.m.: Tony Finau/Daniel Summerhays, Peter Malnati/Mark Wilson

9:03 a.m.: Ben Martin/Ben Crane, Wesley Bryan/Ryan Blaum

9:14 a.m.: Whee Kim/Greg Owen, Zac Blair/C.T. Pan

9:25 a.m.: Grayson Murray/Cameron Percy, Kyle Stanley/Ryan Ruffels

9:36 a.m.: Bryson DeChambeau/Rory Sabbatini, Seamus Power/Steven Alker

12:20 p.m.: Morgan Hoffmann/Camilo Villegas, Shawn Stefani/John Rollins

12:31 p.m.: Chez Reavie/Lucas Glover, Carl Pettersson/Jason Bohn

12:41 p.m.: Brian Stuard/Chris Stroud, Alex Cejka/Soren Kjeldsen

12:52 p.m.: Mackenzie Hughe/Nick Taylor, Fabian Gomez/Jhonattan Vegas

1:02 p.m.: Billy Horschel/Matt Every, David Lingmerth/Danny Lee

1:13 p.m.: Tyrrell Hatton/Jamie Donaldson, Si Woo Kim/Sung Kang

1:23 p.m.: Patrick Reed/Patrick Cantlay, Hudson Swafford/Harris English

1:34 p.m.: Patrick Rodgers/Cameron Tringale, Michael Thompson/Tim Wilkinson

1:45 p.m.: Michael Kim/Brandon Hagy, Derek Fathauer/Sam Saunders

1:56 p.m.: Trey Mullinax/Bobby Wyatt, Xander Schauffele/Tag Ridings

FRIDAY TEE TIMES (EST)

1st tee

7:00 a.m.: Morgan Hoffmann/Camilo Villegas, Shawn Stefani/John Rollins

7:13 a.m.: Chez Reavie/Lucas Glover, Carl Pettersson/Jason Bohn

7:26 a.m.: Brian Stuard/Chris Stroud, Alex Cejka/Soren Kjeldsen

7:39 a.m.: Mackenzie Hughe/Nick Taylor, Fabian Gomez/Jhonattan Vegas

7:52 a.m.: Billy Horschel/Matt Every, David Lingmerth/Danny Lee

8:05 a.m.: Tyrrell Hatton/Jamie Donaldson, Si Woo Kim/Sung Kang

8:18 a.m.: Patrick Reed/Patrick Cantlay, Hudson Swafford/Harris English

8:31 a.m.: Patrick Rodgers/Cameron Tringale, Michael Thompson/Tim Wilkinson

8:44 a.m.: Michael Kim/Brandon Hagy,Derek Fathauer/Sam Saunders

8:57 a.m.: Trey Mullinax/Bobby Wyatt, Xander Schauffele/Tag Ridings

12:05 p.m.: Freddie Jacobson/Willy Wilcox, Steve Marino/Will MacKenzie

12:18 p.m.: Chris Kirk/Brendon Todd, K.J. Choi/Charlie Wi

12:31 p.m.: Brooks Koepka/Chase Koepka, Geoff Ogilvy/Ian Poulter

12:44 p.m.: Jason Day/Rickie Fowler, Daniel Berger/Thomas Pieters

12:57 p.m.: Justin Rose/Henrik Stenson, Hideki Matsuyama/Hideto Tanihara

1:10 p.m.: Tony Finau/Daniel Summerhays, Peter Malnati/Mark Wilson

1:23 p.m.: Ben Martin/Ben Crane, Wesley Bryan/Ryan Blaum

1:36 p.m.: Whee Kim/Greg Owen, Zac Blair/C.T. Pan

1:49 p.m.: Grayson Murray/Cameron Percy, Kyle Stanley/Ryan Ruffels

2:02 p.m.: Bryson DeChambeau/Rory Sabbatini, Seamus Power/Steven Alker

10th tee

7:00 a.m.: David Hearn/Graham DeLaet, Jonas Blixt/Cameron Smith

7:13 a.m.: William McGirt/Robert Garrigus, Vaughn Taylor/Andres Gonzales

7:26 a.m.: Keegan Bradley/Brendan Steele, Charley Hoffman/Nick Watney

7:39 a.m.: Bubba Watson/J.B. Holmes, Kevin Chappell/Gary Woodland

7:52 a.m.: Jordan Spieth/Ryan Palmer, Justin Thomas/Bud Cauley

8:05 a.m.: Steve Stricker/Jerry Kelly, Smylie Kaufman/Harold Varner III

8:18 a.m.: Russell Knox/Kevin Streelman, Steven Bowditch/Boo Weekley

8:31 a.m.: Roberto Castro/Scott Stallings, Ken Duke/Chad Collins

8:44 a.m.: Ollie Schniederjans/Richy Werenski, Angel Cabrera/Julian Etulain

8:57 a.m.: Mark Hubbard/Jonathan Randolph, J.J. Spaun/Ryan Brehm

12:05 p.m.: Spencer Levin/Rocco Mediate, Martin Flores/Gonzalo Fdez-Castano

12:18 p.m.: Jamie Lovemark/Luke Donald, Brian Harman/Johnson Wagner

12:31 p.m.: Tyrone Van Aswegen/Retief Goosen, J.J. Henry/Tom Hoge

12:44 p.m.: Russell Henley/Blayne Barber, Branden Grace/Louis Oosthuizen

12:57 p.m.: Cody Gribble/Jim Herman, Troy Merritt/Robert Streb

1:10 p.m.: Jason Dufner/Patton Kizzire, Kevin Kisner/Scott Brown

1:23 p.m.: Russell Knox/Kevin Streelman, Steven Bowditch/Boo Weekley

1:36 p.m.: Dominic Bozzelli/J.T. Poston, Andrew Loupe/John Peterson

1:49 p.m.: Kelly Kraft/Kevin Tway, Kyle Reifers/Andrew Johnston

2:02 p.m.: Miguel Angel Carballo/Brian Campbell, Kyle Ramey/Phil Schmitt