OHL Classic 2016: Tee Times, TV Schedule and Prize Money

The PGA Tour heads south this week for the OHL Classic at Mayakoba in Playa del Carmen, Mexico. There's a solid mix of veterans and promising rookies in the field. Defending champion Graeme McDowell will tee it up alongside Charley Hoffman and Russell Knox for the first two rounds, but the marquee group of the opening two rounds will be Jim Furyk, Keegan Bradley and Luke Donald. Also in the field is Bryson DeChambeau, Tony Finau and Jon Rahm.

What: OHL Classic at Mayakoba

Where: El Camaleon GC, Playa del Carmen, Mexico

When: Thursday-Sunday, Nov. 10-13

Purse: $6 million

Defending champion: Graeme McDowell (-16)

TV SCHEDULE

Thursday: 1:00 p.m. - 4:00 p.m. (Golf Channel)

Friday: 1:00 p.m. - 4:00 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 1:00 p.m. - 4:00 p.m. (Golf Channel)

Sunday: 1:00 p.m. - 4:00 p.m. (Golf Channel)

THURSDAY TEE TIMES (All times EST)

No. 1 Tee

7:00 a.m. -- Chez Reavie, Brett Stegmaier, Mark Hubbard

7:10 a.m. -- Martin Laird, Cameron Tringale, Luke List

7:20 a.m. -- Jonas Blixt, Carl Pettersson, Adam Hadwin

7:30 a.m. -- Nick Taylor, Webb Simpson, Charles Howell III

7:40 a.m. -- Cody Gribble, Greg Chalmers, Rory Sabbatini

7:50 a.m. -- Si Woo Kim, Jim Herman, Danny Lee

8:00 a.m. -- Peter Malnati, Steven Bowditch, K.J. Choi

8:10 a.m. -- Ryo Ishikawa, Jon Curran, Hudson Swafford

8:20 a.m. -- Will MacKenzie, Bob Estes, Tim Wilkinson

8:30 a.m. -- Bryson DeChambeau, Seamus Power, Aaron Wise

8:40 a.m. -- Miguel Angel Carballo, Rick Lamb, Oscar Fraustro

11:30 a.m. -- Boo Weekley, Kyle Stanley, Johnson Wagner

11:40 a.m. -- Camilo Villegas, Bud Cauley, Patrick Rodgers

11:50 a.m. -- Jason Bohn, Steve Marino, Kyle Reifers

12:00 p.m. -- Jim Furyk, Keegan Bradley, Luke Donald

12:10 p.m. -- Tony Finau, Billy Horschel, Jon Rahm

12:20 p.m. -- Scott Piercy, Matt Every, Harris English

12:30 p.m. -- Ken Duke, Jerry Kelly, Spencer Levin

12:40 p.m. -- Kevin Streelman, Ben Crane, John Huh

12:50 p.m. -- Ryan Brehm, Nicholas Lindheim, Abraham Ancer

1:00 p.m. -- Ollie Schniederjans, Trey Mullinax, Carlos Ortiz

1:10 p.m. -- Kevin Tway, Mackenzie Hughes, Roberto Diaz

No. 10 tee

7:00 a.m. -- Seung-yul Noh, Chris Stroud, John Peterson

7:10 a.m. -- Angel Cabrera, Ian Poulter, Mark Wilson

7:20 a.m. -- Jason Kokrak, Shawn Stefani, Jamie Lovemark

7:30 a.m. -- Russell Knox, Charley Hoffman, Graeme McDowell

7:40 a.m. -- Jhonattan Vegas, Billy Hurley III, Emiliano Grillo

7:50 a.m. -- Vaughn Taylor, Brian Gay, Ernie Els

8:00 a.m. -- Pat Perez, Martin Flore, Gonzalo Fernandez-Castano

8:10 a.m. -- Michael Thompson, Graham DeLaet, David Hearn

8:20 a.m. -- Zach Sucher, Richy Werenski, Cameron Davis

8:30 a.m. -- Cheng-Tsung Pan, J.J. Spaun, Jonathan Garrick

8:40 a.m. -- Ryan Blaum, Wesley Bryan, Matthew NeSmith

11:30 a.m. -- Marc Leishman, Chad Campbell, Michael Kim

11:40 a.m. -- Robert Garrigus, Morgan Hoffmann, Zac Blair

11:50 a.m. -- Brian Harman, Ricky Barnes, Tyrone Van Aswegen

12:00 p.m. -- Brian Sutard, J.J. Henry, Hunter Mahan

12:10 p.m. -- Fabian Gomez, Alex Cejka, Ben Martin

12:20 p.m. -- Chris Kirk, Gary Woodland, Stewart Cink

12:30 p.m. -- Scott Brown, Derek Fathauer, Harold Varner III

12:40 p.m. -- Scott Stallings, Sung Kang, Anirban Lahiri

12:50 p.m. -- Andres Gonzales, Grayson Murray, JT Poston

1:00 p.m. -- Cameron Smith, Julian Etulain, Rodolfo Cazaubon

1:10 p.m. -- Steve Alker, Dominic Bozzelli, Sebastian Vazquez

FRIDAY TEE TIMES (All times EST)

No. 1 Tee

7:00 a.m. -- Marc Leishman, Chad Campbell, Michael Kim

7:10 a.m. -- Robert Garrigus, Morgan Hoffmann, Zac Blair

7:20 a.m. -- Brian Harman, Ricky Barnes, Tyrone Van Aswegen

7:30 a.m. -- Brian Sutard, J.J. Henry, Hunter Mahan

7:40 a.m. -- Fabian Gomez, Alex Cejka, Ben Martin

7:50 a.m. -- Chris Kirk, Gary Woodland, Stewart Cink

8:00 a.m. -- Scott Brown, Derek Fathauer, Harold Varner III

8:10 a.m. -- Scott Stallings, Sung Kang, Anirban Lahiri

8:20 a.m. -- Andres Gonzales, Grayson Murray, JT Poston

8:30 a.m. -- Cameron Smith, Julian Etulain, Rodolfo Cazaubon

8:40 a.m. -- Steve Alker, Dominic Bozzelli, Sebastian Vazquez

11:30 a.m. -- Seung-yul Noh, Chris Stroud, John Peterson

11:40 a.m. -- Angel Cabrera, Ian Poulter, Mark Wilson

11:50 a.m. -- Jason Kokrak, Shawn Stefani, Jamie Lovemark

12:00 p.m. -- Russell Knox, Charley Hoffman, Graeme McDowell

12:10 p.m. -- Jhonattan Vegas, Billy Hurley III, Emiliano Grillo

12:20 p.m. -- Vaughn Taylor, Brian Gay, Ernie Els

12:30 p.m. -- Pat Perez, Martin Flore, Gonzalo Fernandez-Castano

12:40 p.m. -- Michael Thompson, Graham DeLaet, David Hearn

12:50 p.m. -- Zach Sucher, Richy Werenski, Cameron Davis

1:00 p.m. -- Cheng-Tsung Pan, J.J. Spaun, Jonathan Garrick

1:10 p.m. -- Ryan Blaum, Wesley Bryan, Matthew NeSmith

No. 10 Tee

7:00 a.m. -- Boo Weekley, Kyle Stanley, Johnson Wagner

7:10 a.m. -- Camilo Villegas, Bud Cauley, Patrick Rodgers

7:20 a.m. -- Jason Bohn, Steve Marino, Kyle Reifers

7:30 a.m. -- Jim Furyk, Keegan Bradley, Luke Donald

7:40 a.m. -- Tony Finau, Billy Horschel, Jon Rahm

7:50 a.m. -- Scott Piercy, Matt Every, Harris English

8:00 a.m. -- Ken Duke, Jerry Kelly, Spencer Levin

8:10 a.m. -- Kevin Streelman, Ben Crane, John Huh

8:20 a.m. -- Ryan Brehm, Nicholas Lindheim, Abraham Ancer

8:30 a.m. -- Ollie Schniederjans, Trey Mullinax, Carlos Ortiz

8:40 a.m. -- Kevin Tway, Mackenzie Hughes, Roberto Diaz

11:30 a.m. -- Chez Reavie, Brett Stegmaier, Mark Hubbard

11:40 a.m. -- Martin Laird, Cameron Tringale, Luke List

11:50 a.m. -- Jonas Blixt, Carl Pettersson, Adam Hadwin

12:00 p.m. -- Nick Taylor, Webb Simpson, Charles Howell III

12:10 p.m. -- Cody Gribble, Greg Chalmers, Rory Sabbatini

12:20 p.m. -- Si Woo Kim, Jim Herman, Danny Lee

12:30 p.m. -- Peter Malnati, Steve Bowditch, K.J. Choi

12:40 p.m. -- Ryo Ishikawa, Jon Curran, Hudson Swafford

12:50 p.m. -- Will MacKenzie, Bob Estes, Tim Wilkinson

1:00 p.m. -- Bryson DeChambeau, Seamus Power, Aaron Wise

1:10 p.m. -- Miguel Angel Carballo, Rick Lamb, Oscar Fraustro